Карпенко Емельян Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Карпенко Никифор Григорьевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
09.05.1863 ст.
Николай Иванович Карпенко
Рождение ребёнка
26.10.1863 ст.
Сын: Карпенко Дмитрий Емельянович
Мать ребёнка: Карпенко Ефросиния Саввична
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1Y-K?i=605&cc=3511744
Восприемник
03.12.1865 ст.
Николай Тарасович Щербаков
Восприемник
12.12.1866 ст.
Спиридон Афанасьевич Поляков
Восприемник
28.05.1867 ст.
Никита Прокофьевич Романченко
Рождение ребёнка
03.05.1868 ст.
Сын: Карпенко Иван Емельянович
Мать ребёнка: Карпенко Ефросиния Саввична
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GT6?i=137&cc=3511744
Рождение ребёнка
20.09.1870 ст.
Дочь: Белокобыла Ефросиния Емельяновна
Мать ребёнка: Карпенко Ефросиния Саввична
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JZ-D?i=266&cc=3511744
Рождение ребёнка
15.02.1873 ст.
Сын: Карпенко Федор Емельянович
Мать ребёнка: Карпенко Ефросиния Саввична
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X1-B?i=530&cc=3511744
Рождение ребёнка
13.11.1874 ст.
Сын: Карпенко Филипп Емельянович
Мать ребёнка: Карпенко Ефросиния Саввична
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76R-X?i=710&cc=3511744
Рождение ребёнка
02.04.1876 ст.
Дочь: Река Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Карпенко Ефросиния Саввична
Восприемник
20.01.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Павловна Павловская
Рождение ребёнка
28.04.1880 ст.
Дочь: Карпенко Пелагея Емельяновна
Мать ребёнка: Карпенко Ефросиния Саввична
Рождение ребёнка
15.10.1882 ст.
Сын: Карпенко Илларион Емельянович
Мать ребёнка: Карпенко Ефросиния Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно