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Карпенко Емельян Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Карпенко Никифор Григорьевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
09.05.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Николай Иванович Карпенко
Рождение ребёнка
26.10.1863 ст.

Сын: Карпенко Дмитрий Емельянович

Мать ребёнка: Карпенко Ефросиния Саввична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1Y-K?i=605&cc=3511744
Восприемник
03.12.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Николай Тарасович Щербаков
Восприемник
12.12.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Спиридон Афанасьевич Поляков
Восприемник
28.05.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Никита Прокофьевич Романченко
Рождение ребёнка
03.05.1868 ст.

Сын: Карпенко Иван Емельянович

Мать ребёнка: Карпенко Ефросиния Саввична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GT6?i=137&cc=3511744
Рождение ребёнка
20.09.1870 ст.

Дочь: Белокобыла Ефросиния Емельяновна

Мать ребёнка: Карпенко Ефросиния Саввична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JZ-D?i=266&cc=3511744
Рождение ребёнка
15.02.1873 ст.

Сын: Карпенко Федор Емельянович

Мать ребёнка: Карпенко Ефросиния Саввична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X1-B?i=530&cc=3511744
Рождение ребёнка
13.11.1874 ст.

Сын: Карпенко Филипп Емельянович

Мать ребёнка: Карпенко Ефросиния Саввична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76R-X?i=710&cc=3511744
Рождение ребёнка
02.04.1876 ст.

Дочь: Река Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Карпенко Ефросиния Саввична

Кровное, Сумська область
Восприемник
20.01.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Павловна Павловская
Рождение ребёнка
28.04.1880 ст.

Дочь: Карпенко Пелагея Емельяновна

Мать ребёнка: Карпенко Ефросиния Саввична

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
15.10.1882 ст.

Сын: Карпенко Илларион Емельянович

Мать ребёнка: Карпенко Ефросиния Саввична

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко Ефросиния Саввична

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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