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Толстых Иван Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстых Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Толстых Герасим Иванович

Мать ребёнка: Толстых Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Блинова (Толстых) Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Толстых Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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