Толстых Иван Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстых Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Толстых Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Блинова (Толстых) Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Толстых Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно