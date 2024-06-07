Толстых Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Толстых Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Блинова (Толстых) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Толстых Иван Терентьевич
Смерть
Неизвестно