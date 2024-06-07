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Толстых Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстых Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Толстых Герасим Иванович

Отец ребёнка: Толстых Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Блинова (Толстых) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Толстых Иван Терентьевич

Смерть
Неизвестно

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