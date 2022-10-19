Матчитова Октябрина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1969
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1969
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седалищева Айыына
Отец ребёнка: Седалищев Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.12.1992
Сын: Седалищев Николай Иванович
Отец ребёнка: Седалищев Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.07.1997
Дочь: Седалищева Сардаана Ивановна
Отец ребёнка: Седалищев Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.11.2000
Дочь: Седалищева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Седалищев Иван Афанасьевич