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Матчитова Октябрина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1969

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1969

Отец: Матчитов Николай Прокопьевич

Мать: Петрова Варвара Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седалищева Айыына

Отец ребёнка: Седалищев Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
13.12.1992

Сын: Седалищев Николай Иванович

Отец ребёнка: Седалищев Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
03.07.1997

Дочь: Седалищева Сардаана Ивановна

Отец ребёнка: Седалищев Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
28.11.2000

Дочь: Седалищева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Седалищев Иван Афанасьевич

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