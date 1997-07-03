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Седалищев Иван Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седалищев Афанасий Афанасьевич

Мать: Иванова Людмила Гаврильевна

Рождение ребёнка
13.12.1992

Сын: Седалищев Николай Иванович

Мать ребёнка: Матчитова Октябрина Николаевна

Рождение ребёнка
03.07.1997

Дочь: Седалищева Сардаана Ивановна

Мать ребёнка: Матчитова Октябрина Николаевна

Рождение ребёнка
28.11.2000

Дочь: Седалищева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Матчитова Октябрина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седалищева Айыына

Мать ребёнка: Матчитова Октябрина Николаевна

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