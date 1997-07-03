Седалищев Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1992
Сын: Седалищев Николай Иванович
Мать ребёнка: Матчитова Октябрина Николаевна
Рождение ребёнка
03.07.1997
Дочь: Седалищева Сардаана Ивановна
Мать ребёнка: Матчитова Октябрина Николаевна
Рождение ребёнка
28.11.2000
Дочь: Седалищева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Матчитова Октябрина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седалищева Айыына
Мать ребёнка: Матчитова Октябрина Николаевна