Оловянишников Федор Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оловянишников Федор Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Оловянишников Осип Сын Ермолаев

Мать: Федосья

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1727

Сын: Оловянишников Иван Федорович

Мать ребёнка: (Оловянишникова) Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Оловянишников Григорий Федорович

Мать ребёнка: (Оловянишникова) Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Затрапезнова (Оловянишникова) Устинья Федоровна

Мать ребёнка: (Оловянишникова) Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Оловянишников Андрей Федорович

Мать ребёнка: (Оловянишникова) Екатерина Семеновна

Смерть
1779

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