Оловянишников Федор Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Оловянишников Осип Сын Ермолаев
Мать: Федосья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1727
Сын: Оловянишников Иван Федорович
Мать ребёнка: (Оловянишникова) Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Оловянишников Григорий Федорович
Мать ребёнка: (Оловянишникова) Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
1737
Рождение ребёнка
1739
Сын: Оловянишников Андрей Федорович
Мать ребёнка: (Оловянишникова) Екатерина Семеновна
Смерть
1779