(Оловянишникова) Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Оловянишников Иван Федорович
Отец ребёнка: Оловянишников Федор Осипович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Оловянишников Григорий Федорович
Отец ребёнка: Оловянишников Федор Осипович
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Затрапезнова (Оловянишникова) Устинья Федоровна
Отец ребёнка: Оловянишников Федор Осипович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Оловянишников Андрей Федорович
Отец ребёнка: Оловянишников Федор Осипович
Смерть
1767