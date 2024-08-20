(Оловянишникова) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Оловянишникова) Екатерина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Оловянишников Иван Федорович

Отец ребёнка: Оловянишников Федор Осипович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Оловянишников Григорий Федорович

Отец ребёнка: Оловянишников Федор Осипович

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Затрапезнова (Оловянишникова) Устинья Федоровна

Отец ребёнка: Оловянишников Федор Осипович

Рождение ребёнка
1739

Сын: Оловянишников Андрей Федорович

Отец ребёнка: Оловянишников Федор Осипович

Смерть
1767

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