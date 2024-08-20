Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосья

Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Оловянишников Григорий Осипович

Отец ребёнка: Оловянишников Осип Сын Ермолаев

Рождение ребёнка
1703

Сын: Оловянишников Иван Осипович

Отец ребёнка: Оловянишников Осип Сын Ермолаев

Рождение ребёнка
1705

Сын: Оловянишников Федор Осипович

Отец ребёнка: Оловянишников Осип Сын Ермолаев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.