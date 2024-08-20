Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Оловянишников Григорий Осипович
Отец ребёнка: Оловянишников Осип Сын Ермолаев
Рождение ребёнка
1703
Сын: Оловянишников Иван Осипович
Отец ребёнка: Оловянишников Осип Сын Ермолаев
Рождение ребёнка
1705
Сын: Оловянишников Федор Осипович
Отец ребёнка: Оловянишников Осип Сын Ермолаев
Смерть
Неизвестно