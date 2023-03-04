Исупова (Малова) Акилина Нефедова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Исупова) Феврония Сидоровна
Отец ребёнка: Исупов Сидор Саватеев
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Семенищева (Исупова) Фёдорова Сидоровна
Отец ребёнка: Исупов Сидор Саватеев
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Исупов Сидор Саватеев
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Панфёнова (Исупова) Соломония Сидоровна
Отец ребёнка: Исупов Сидор Саватеев
Смерть
1789