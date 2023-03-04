Исупова (Малова) Акилина Нефедова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова (Малова) Акилина Нефедова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Сидор Саватеев

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Исупова) Феврония Сидоровна

Отец ребёнка: Исупов Сидор Саватеев

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Семенищева (Исупова) Фёдорова Сидоровна

Отец ребёнка: Исупов Сидор Саватеев

Рождение ребёнка
1764

Сын: Исупов Иван Сидорович

Отец ребёнка: Исупов Сидор Саватеев

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Панфёнова (Исупова) Соломония Сидоровна

Отец ребёнка: Исупов Сидор Саватеев

Смерть
1789

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