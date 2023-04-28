Исупов Сидор Саватеев
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Исупов Савватий Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Феврония Сидоровна
Мать ребёнка: Исупова Акилина Нефедова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Семенищева Фёдорова Сидоровна
Мать ребёнка: Исупова Акилина Нефедова
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Исупова Акилина Нефедова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Панфёнова Соломония Сидоровна
Мать ребёнка: Исупова Акилина Нефедова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова Акилина Нефедова
Место жительства
Неизвестно
Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1792