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Исупов Сидор Саватеев

Место рождения

Исуповская, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Исупов Савватий Тимофеевич

Мать: не указана

Исуповская, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Феврония Сидоровна

Мать ребёнка: Исупова Акилина Нефедова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Семенищева Фёдорова Сидоровна

Мать ребёнка: Исупова Акилина Нефедова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Исупов Иван Сидорович

Мать ребёнка: Исупова Акилина Нефедова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Панфёнова Соломония Сидоровна

Мать ребёнка: Исупова Акилина Нефедова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Акилина Нефедова

Место жительства
Неизвестно
Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1792
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