Гамаюнова Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Гамаюнова) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович
Смерть
Неизвестно