Гамаюнова Аксинья Ивановна 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнова Аксинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Гамаюнова) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Гамаюнов Павел Иванович

Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Федорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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