Гамаюнов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамаюнова Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Гамаюнова) Арина Павловна
Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Гамаюнова) Авдотья Павловна
Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья
Смерть
Неизвестно