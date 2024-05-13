Гамаюнов Павел Иванович 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнов Павел Иванович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Гамаюнов Иван Федорович

Мать: Гамаюнова Аксинья Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамаюнова Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Гамаюнова) Арина Павловна

Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Гамаюнов Федор Павлович

Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Гамаюнова) Авдотья Павловна

Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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