Гамаюнова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Гамаюнова) Арина Павловна
Отец ребёнка: Гамаюнов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Гамаюнов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Гамаюнова) Авдотья Павловна
Отец ребёнка: Гамаюнов Павел Иванович
Смерть
Неизвестно