Гамаюнова Авдотья 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГамаюнова Авдотья

Гамаюнова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Гамаюнова) Арина Павловна

Отец ребёнка: Гамаюнов Павел Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Гамаюнов Федор Павлович

Отец ребёнка: Гамаюнов Павел Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Гамаюнова) Авдотья Павловна

Отец ребёнка: Гамаюнов Павел Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.