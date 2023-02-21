Римский-Корсаков Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Иван Богданович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Жданова Варвара Семёновна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Егорий Семёнович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Александр Семёнович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Иван Семёнович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Дарья Семёновна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Прасковья Денисовна

Смерть
Неизвестно
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