Римский-Корсаков Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Римский-Корсаков Иван Богданович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Жданова Варвара Семёновна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Фёдор Семёнович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Егорий Семёнович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Александр Семёнович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Дарья Семёновна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Прасковья Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно