Римская-Корсакова Прасковья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова Прасковья Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Жданова Варвара Семёновна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Егорий Семёнович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Александр Семёнович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Иван Семёнович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Семён Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Семён Иванович

Смерть
Неизвестно
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