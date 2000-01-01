Римская-Корсакова Прасковья Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Жданова Варвара Семёновна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Фёдор Семёнович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Егорий Семёнович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Александр Семёнович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно