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Катанова Наталья Васильевна

Место рождения

Ёнса, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1830

Муж: Катанов Федор Васильевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Жених вторым браком.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Катанов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Катанов Федор Васильевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Катанов Николай Федорович

Отец ребёнка: Катанов Федор Васильевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Катанов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Катанов Федор Васильевич

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Смерть
После 1885
Ёнса, Свердловский район, Северный край

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