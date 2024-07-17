Катанова Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1830
Жених вторым браком.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Катанов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Катанов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Катанов Николай Федорович
Отец ребёнка: Катанов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Катанов Федор Васильевич
Смерть
После 1885