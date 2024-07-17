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Катанов Федор Васильевич

Место рождения

Ёнса, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1802

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
1821

Жена: Катанова Дарья Ивановна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1822

Сын: Катанов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Катанова Дарья Ивановна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1830

Жена: Катанова Наталья Васильевна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Жених вторым браком.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Катанов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Катанова Наталья Васильевна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Катанов Николай Федорович

Мать ребёнка: Катанова Наталья Васильевна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Катанов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Катанова Наталья Васильевна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Смерть
До 1885
Ёнса, Свердловский район, Северный край

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