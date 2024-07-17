Катанов Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1821
Жена: Катанова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Катанов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Катанова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Около 1830
Жених вторым браком.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Катанов Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Катанова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Катанов Николай Федорович
Мать ребёнка: Катанова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Катанова Наталья Васильевна
Смерть
До 1885