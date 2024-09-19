Феткулова (Юсупова) Санья Закировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феткулова (Юсупова) Санья Закировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1954

Сын: Феткулов Минхат Минахмедович

Отец ребёнка: Феткулов Минахмед Сабирович

Рождение ребёнка
23.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Феткулов Минахмед Сабирович

Рождение ребёнка
17.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Феткулов Минахмед Сабирович

Смерть
Неизвестно

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