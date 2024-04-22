Остапенко Митрофан Антонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1869
Сын: Остапенко Мануил Митрофанович
Мать ребёнка: Остапенко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1872
Дочь: Легейда Ефросиния Митрофановна
Мать ребёнка: Остапенко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
07.09.1877
Сын: Остапенко Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Остапенко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1880
Дочь: Лукьяненко Матрона Митрофановна
Мать ребёнка: Остапенко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
06.11.1882
Дочь: Остапенко Стефанида Митрофановна
Мать ребёнка: Остапенко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1887
Дочь: Остапенко Анастасия Митрофановна
Мать ребёнка: Остапенко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1890
Сын: Остапенко Макарий Митрофанович
Мать ребёнка: Остапенко Ирина Ивановна