Бирчиков Алексей 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБирчиков Алексей

Бирчиков Алексей

avatar

Место рождения

Рязанская область, Раненбургский р-н, с. Ново-Чемоданово

Дата рождения

1901

Дата смерти

Около 1960

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Бирчиков Афанасий

Мать: Бирчикова (Дьякова) Прасковья

Рязанская область, Раненбургский р-н, с. Ново-Чемоданово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г Москва
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1960
Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.