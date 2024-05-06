Бирчиков Алексей
Место рожденияРязанская область, Раненбургский р-н, с. Ново-Чемоданово
Дата рождения1901
Дата смертиОколо 1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Бирчиков Афанасий
Рязанская область, Раненбургский р-н, с. Ново-Чемоданово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г Москва
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1960
Москва