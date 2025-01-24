Бирчикова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бирчиков Алексей
Рождение ребёнка
06.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бирчиков Алексей
г Москва
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бирчиков Алексей
Смерть
Неизвестно