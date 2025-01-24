Бирчикова Татьяна 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бирчикова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирчиков Алексей

Рождение ребёнка
06.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирчиков Алексей

г Москва
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирчиков Алексей

Смерть
Неизвестно

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