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Трошкова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трошков Василий Петрович

Рождение ребёнка
14.09.1839

Дочь: Трошкова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Трошков Василий Петрович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Трошкова Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Трошков Василий Петрович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Трошкова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Трошков Василий Петрович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1848

Дочь: Трошкова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Трошков Василий Петрович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Трошков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Трошков Василий Петрович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.04.1856

Дочь: Трошкова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Трошков Василий Петрович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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