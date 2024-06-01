Трошкова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1839
Дочь: Трошкова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Трошков Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Трошкова Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Трошков Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Трошкова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Трошков Василий Петрович
Рождение ребёнка
25.02.1848
Дочь: Трошкова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Трошков Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Трошков Василий Петрович
Рождение ребёнка
14.04.1856
Дочь: Трошкова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Трошков Василий Петрович
Смерть
Неизвестно