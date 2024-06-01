Трошков Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрошков Василий Петрович

Трошков Василий Петрович

Место рождения

починок Исаева

Дата рождения

19.04.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1821

Отец: Трошков Петр Киприанович

Мать: Трошкова Ирина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трошкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
14.09.1839

Дочь: Трошкова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Трошкова Анна Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Трошкова Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Трошкова Анна Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Трошкова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Трошкова Анна Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1848

Дочь: Трошкова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Трошкова Анна Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Трошков Федор Васильевич

Мать ребёнка: Трошкова Анна Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.04.1856

Дочь: Трошкова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Трошкова Анна Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.