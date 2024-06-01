Трошков Василий Петрович
Место рожденияпочинок Исаева
Дата рождения19.04.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1821
Отец: Трошков Петр Киприанович
Мать: Трошкова Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трошкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1839
Дочь: Трошкова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Трошкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Трошкова Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Трошкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Трошкова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Трошкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1848
Дочь: Трошкова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Трошкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Трошкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.04.1856
Дочь: Трошкова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Трошкова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно