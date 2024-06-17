Казорина (Шатунова) Ксения Архипова
Место рождения
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: Шатунов Архип Антонов
Бракосочетание
09.11.1909 ст.
Муж: Казорин Петр Флоров
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Иаков Фёдоров Овчинников Нестор Сафронов Совальсков По невесте Иаков Емельянов Врагов Филипп Фомин Поляков
Рождение ребёнка
06.09.1910 ст.
Дочь: Казорина Анна Петрова
Отец ребёнка: Казорин Петр Флоров
Рождение ребёнка
07.11.1912 ст.
Дочь: Казорина Матрона Петрова
Отец ребёнка: Казорин Петр Флоров
Рождение ребёнка
09.02.1915 ст.
Сын: Казорин Фёдор Петров
Отец ребёнка: Казорин Петр Флоров
Рождение ребёнка
18.10.1918 ст.
Дочь: Казорина Александра Петрова
Отец ребёнка: Казорин Петр Флоров
Смерть
Неизвестно