Казорина (Шатунова) Ксения Архипова 1890 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Казорина (Шатунова) Ксения Архипова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: Шатунов Архип Антонов

Мать: Шатунова Ирина Евсигнеева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
09.11.1909 ст.

Муж: Казорин Петр Флоров

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Иаков Фёдоров Овчинников Нестор Сафронов Совальсков По невесте Иаков Емельянов Врагов Филипп Фомин Поляков
Рождение ребёнка
06.09.1910 ст.

Дочь: Казорина Анна Петрова

Отец ребёнка: Казорин Петр Флоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.11.1912 ст.

Дочь: Казорина Матрона Петрова

Отец ребёнка: Казорин Петр Флоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.02.1915 ст.

Сын: Казорин Фёдор Петров

Отец ребёнка: Казорин Петр Флоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.10.1918 ст.

Дочь: Казорина Александра Петрова

Отец ребёнка: Казорин Петр Флоров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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