Шатунов Архип Антонов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шатунов Архип Антонов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатунова Пелагея Архипова

Мать ребёнка: Шатунова Ирина Евсигнеева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунов Стефан Архипов

Мать ребёнка: Шатунова Ирина Евсигнеева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунов Григорий Архипов

Мать ребёнка: Шатунова Ирина Евсигнеева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Ирина Евсигнеева

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Казорина (Шатунова) Ксения Архипова

Мать ребёнка: Шатунова Ирина Евсигнеева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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