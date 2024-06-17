Шатунов Архип Антонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатунова Пелагея Архипова
Мать ребёнка: Шатунова Ирина Евсигнеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шатунова Ирина Евсигнеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шатунова Ирина Евсигнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: Казорина (Шатунова) Ксения Архипова
Мать ребёнка: Шатунова Ирина Евсигнеева
Смерть
Неизвестно