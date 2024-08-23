Щерина (Носкова) Анастасия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щерина (Носкова) Анастасия Иосифовна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.10.1890

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1890

Отец: Носков Иосиф Спиридонович

Мать: Носкова Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
30.10.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
19.02.1911

Муж: Щерин Владимир Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1912

Сын: Щерин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Щерин Владимир Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.08.1914

Дочь: Чурагина (Щерина) Анна Владимировна

Отец ребёнка: Щерин Владимир Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.02.1916

Сын: Щерин Иван Владимирович

Отец ребёнка: Щерин Владимир Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.02.1918

Сын: Щерин Семён Владимирович

Отец ребёнка: Щерин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Щерина) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Щерин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1929

Сын: Щерин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Щерин Владимир Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951

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