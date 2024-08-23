Щерина (Носкова) Анастасия Иосифовна
Место рождения
Дата рождения26.10.1890
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1890
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
30.10.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
19.02.1911
Рождение ребёнка
18.10.1912
Сын: Щерин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Щерин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1914
Дочь: Чурагина (Щерина) Анна Владимировна
Отец ребёнка: Щерин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1916
Отец ребёнка: Щерин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1918
Отец ребёнка: Щерин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Щерина) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Щерин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1929
Сын: Щерин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Щерин Владимир Иванович
Смерть
После 01.07.1951