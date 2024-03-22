Извекова (Еремина) Мария Миновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Еремина) Мария Миновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1890

Дата смерти

10.10.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Еремин Миней

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1910

Муж: Извеков Николай Пантелеймонович

Супруг(-а): Николай Пантелеймонович Извеков
Рождение ребёнка
22.08.1911

Дочь: Ильгардт Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Извеков Николай Пантелеймонович

Рождение ребёнка
19.12.1912

Сын: Извеков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Извеков Николай Пантелеймонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.10.1913
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