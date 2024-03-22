Извекова (Еремина) Мария Миновна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти10.10.1913
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Еремин Миней
Бракосочетание
10.10.1910
Супруг(-а): Николай Пантелеймонович Извеков
Рождение ребёнка
22.08.1911
Дочь: Ильгардт Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Извеков Николай Пантелеймонович
Рождение ребёнка
19.12.1912
Сын: Извеков Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Извеков Николай Пантелеймонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.10.1913