Кривошеева Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1888
Дочь: Кривошеева Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Кривошеев Федор Иванов
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.03.1891
Дочь: Донскова (Кривошеева) Анна Федорова
Отец ребёнка: Кривошеев Федор Иванов
Рождение ребёнка
23.12.1893
Сын: Кривошеев Григорий Федоров
Отец ребёнка: Кривошеев Федор Иванов
Рождение ребёнка
23.12.1893
Отец ребёнка: Кривошеев Федор Иванов
Рождение ребёнка
21.09.1896
Отец ребёнка: Кривошеев Федор Иванов
Смерть
Неизвестно