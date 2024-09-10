Кривошеева Евдокия Алексеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривошеева Евдокия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеев Федор Иванов

Рождение ребёнка
26.11.1888

Дочь: Кривошеева Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Кривошеев Федор Иванов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.03.1891

Дочь: Донскова (Кривошеева) Анна Федорова

Отец ребёнка: Кривошеев Федор Иванов

Рождение ребёнка
23.12.1893

Сын: Кривошеев Григорий Федоров

Отец ребёнка: Кривошеев Федор Иванов

Рождение ребёнка
23.12.1893

Сын: Кривошеев Иван Федоров

Отец ребёнка: Кривошеев Федор Иванов

Рождение ребёнка
21.09.1896

Сын: Кривошеев Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Кривошеев Федор Иванов

Смерть
Неизвестно

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