Артемов (Овчинникова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемов (Овчинникова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1919

Дата смерти

09.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1919

Отец: Овчинников Иван Дмитриевич

Мать: Овчинникова Ольга Стефановна

Рождение ребёнка
24.11.1938

Сын: Артемов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Артемов Иван Григорьевич

С. Парфеновка
Рождение ребёнка
03.01.1947

Сын: Артемов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Артемов Иван Григорьевич

Смерть
09.04.1990
Похороны
Неизвестно
Парфёновка, Самарская, Россия
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