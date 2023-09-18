Артемов (Овчинникова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1919
Дата смерти09.04.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1919
Рождение ребёнка
24.11.1938
Отец ребёнка: Артемов Иван Григорьевич
С. Парфеновка
Рождение ребёнка
03.01.1947
Сын: Артемов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Артемов Иван Григорьевич
Смерть
09.04.1990
Похороны
Неизвестно
Парфёновка, Самарская, Россия