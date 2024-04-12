Шушарин Лаврентий Порфирьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти11.04.1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Шушарин Порфирий
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Лукоянова - Русакова Соломия Лаврентьева
Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Лукоянова - Русакова Параскева Лаврентьева
Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Гликерия Лаврентьева
Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
04.08.1802
Дочь: Евдокия Лаврентьева
Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Иульяния Лаврентьева
Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
20.05.1804
Сын: Шушарин Константин Лаврентьев
Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
10.04.1807
Дочь: Ирина Лаврентьева
Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Петрова
Смерть
11.04.1838
Причина смерти: от старости