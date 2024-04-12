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Шушарин Лаврентий Порфирьев

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

11.04.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Шушарин Порфирий

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Лукоянова - Русакова Соломия Лаврентьева

Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Петрова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Лукоянова - Русакова Параскева Лаврентьева

Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Петрова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Гликерия Лаврентьева

Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Петрова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1802

Дочь: Евдокия Лаврентьева

Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Петрова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Иульяния Лаврентьева

Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Петрова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1804

Сын: Шушарин Константин Лаврентьев

Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Петрова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.04.1807

Дочь: Ирина Лаврентьева

Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Петрова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
11.04.1838
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от старости
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