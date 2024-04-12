Лукоянова - Русакова (Шушарина) Параскева Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянова - Русакова (Шушарина) Параскева Лаврентьева

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Шушарин Лаврентий Порфирьев

Мать: Шушарина Евдокия Петрова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
14.07.1810

Муж: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев

Рождение ребёнка
18.11.1810

Сын: Лукоянов Филимон (Филипп) Евдоксиев

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 22.03.1812

Сын: Лукоянов Савва Евдоксиев

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев

Рождение ребёнка
02.08.1813

Сын: Лукоянов Стефан Евдоксиев

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1814

Дочь: Марфа Евдоксиева

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1817

Сын: Лукоянов Андрей Евдоксиев

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.02.1819

Сын: Лукоянов Никифор Евдоксиев

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.08.1820

Сын: Лукоянов Адриан Евдоксиев

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1822

Сын: Лукоянов - Русаков Игнатий Евдоксиев

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.07.1823

Сын: Лукоянов Борис Евдоксиев

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.08.1824

Дочь: Васса Евдоксиева

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.08.1824

Дочь: Наталья Евдоксиева

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.1831

Сын: Лукоянов Иоанн (Иван) Евдоксиев

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.06.1832

Сын: Лукоянов Иоанн Евдоксиев

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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