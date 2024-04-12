Лукоянова - Русакова (Шушарина) Параскева Лаврентьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Лукоянов Филимон (Филипп) Евдоксиев
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев
Сын: Лукоянов Стефан Евдоксиев
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев
Дочь: Марфа Евдоксиева
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев
Сын: Лукоянов Андрей Евдоксиев
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев
Сын: Лукоянов Никифор Евдоксиев
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев
Сын: Лукоянов Адриан Евдоксиев
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев
Сын: Лукоянов - Русаков Игнатий Евдоксиев
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев
Дочь: Васса Евдоксиева
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев
Дочь: Наталья Евдоксиева
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев
Сын: Лукоянов Иоанн (Иван) Евдоксиев
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Евдоксий Васильев