Лукоянова - Русакова (Шушарина) Соломия Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянова - Русакова (Шушарина) Соломия Лаврентьева

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Шушарин Лаврентий Порфирьев

Мать: Шушарина Евдокия Петрова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1821

Дочь: Августа

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Спиридон Филиппов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.06.1823

Муж: Лукоянов - Русаков Спиридон Филиппов

Рождение ребёнка
08.02.1824

Дочь: Агафья Спиридонова

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Спиридон Филиппов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Пелагия Спиридонова

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Спиридон Филиппов

Рождение ребёнка
12.11.1828

Дочь: Матрона Спиридонова

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Спиридон Филиппов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.1830

Сын: Лукоянов Максим Спиридонов

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Спиридон Филиппов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1831

Сын: Лукоянов Логгин Спиридонов

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Спиридон Филиппов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1835

Дочь: Митродора Спиридонова

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Спиридон Филиппов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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