Лукоянова - Русакова (Шушарина) Соломия Лаврентьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Рождение ребёнка
27.11.1821
Дочь: Августа
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Спиридон Филиппов
Бракосочетание
Около ?.06.1823
Рождение ребёнка
08.02.1824
Дочь: Агафья Спиридонова
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Спиридон Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Пелагия Спиридонова
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Спиридон Филиппов
Рождение ребёнка
12.11.1828
Дочь: Матрона Спиридонова
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Спиридон Филиппов
Рождение ребёнка
20.01.1830
Сын: Лукоянов Максим Спиридонов
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Спиридон Филиппов
Рождение ребёнка
14.10.1831
Сын: Лукоянов Логгин Спиридонов
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Спиридон Филиппов
Рождение ребёнка
19.09.1835
Дочь: Митродора Спиридонова
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Спиридон Филиппов
Смерть
Неизвестно