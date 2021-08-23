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Рубашин Илья Павлович

Место рождения

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

1891

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Рубашин Павел Львович

Мать: Рубашина (Прыкина) Марфа Федотовна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубашина (Вдовкина) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Рубашин Иван Ильич

Мать ребёнка: Рубашина (Вдовкина) Анастасия Михайловна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Рубашин Степан Ильич

Мать ребёнка: Рубашина (Вдовкина) Анастасия Михайловна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.12.1886 ст.

Дочь: Бочкова (Рубашина) Варвара Ильинична

Мать ребёнка: Рубашина (Вдовкина) Анастасия Михайловна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1891

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