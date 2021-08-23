Рубашин Илья Павлович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Сын: Рубашин Иван Ильич
Мать ребёнка: Рубашина (Вдовкина) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Рубашин Степан Ильич
Мать ребёнка: Рубашина (Вдовкина) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
01.12.1886 ст.
Дочь: Бочкова (Рубашина) Варвара Ильинична
Мать ребёнка: Рубашина (Вдовкина) Анастасия Михайловна
Смерть
1891