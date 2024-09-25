Прохор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти07.06.1784 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1739
Жена: Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Григорий Прохорович
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Игнатий Прохорович
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 26 лет, жена - Татьяна Дмитриевна, 29 лет "Того же села на монастырном дворе крестьяне" 34 двор, общий Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исп... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1748 ст.
Дочь: Прасковья Прохоровна
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1748 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 19 Кол-во листов: 205 Даты документов: Раздел описи: 1748 стр. 43
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 31 год, жена - Татьяна, 34 года 30 двор, монастырский Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 ... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 35 лет, жена - Татьяна Дмитриевна, 38 лет 30 двор, монастырский Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. О... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1757
Дочь: Матрена Прохоровна
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна
Восприемник
20.12.1780 ст.
Восприемник у Федора Григорьевича, сына Григория Прохоровича
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 45 возраст по нынешней ревизии (1782) - 64 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Смерть
07.06.1784 ст.
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 80 лет причина - от чахотки Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный а... Показать все