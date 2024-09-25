Прасковья Прохоровна
Место рождения
Дата рождения27.06.1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.06.1748 ст.
Отец: Прохор Григорьевич
Мать: Татьяна Дмитриевна
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1748 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 19 Кол-во листов: 205 Даты документов: Раздел описи: 1748 стр. 43
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 2 30 двор, монастырский Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 4 30 двор, монастырский Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты доку... Показать все
Бракосочетание
Между 1763 и 1782
Муж: Неизвестно
Милославка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 13 причина выбытия - выдана в замужество в дер.Милославку того же уезда Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государс... Показать все
Смерть
Неизвестно