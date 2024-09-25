Игнатий Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти28.05.1769 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Прохор Григорьевич
Мать: Татьяна Дмитриевна
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 2 "Того же села на монастырном дворе крестьяне" 34 двор, общий Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского ду... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 6 30 двор, монастырский Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 10 30 двор, монастырский Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты док... Показать все
Смерть
28.05.1769 ст.
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1769 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 72 Кол-во листов: 605 Даты документов: Раздел описи: 1769 стр. 95об
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 18 причина выбытия - утонул в 1772 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ш... Показать все