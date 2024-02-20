Пантелеев Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеев Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Никифорович

Мать ребёнка: Евдокия Лукина (Лукианова)

Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Василий Никифорович

Мать ребёнка: Евдокия Лукина (Лукианова)

Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Евдокия Лукина (Лукианова)

Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Лукина (Лукианова)

Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.05.1906 ст.

Дочь: Феодора Никифоровна

Мать ребёнка: Евдокия Лукина (Лукианова)

Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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