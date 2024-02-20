Пантелеев Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Никифорович
Мать ребёнка: Евдокия Лукина (Лукианова)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Василий Никифорович
Мать ребёнка: Евдокия Лукина (Лукианова)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеева Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Евдокия Лукина (Лукианова)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1906 ст.
Дочь: Феодора Никифоровна
Мать ребёнка: Евдокия Лукина (Лукианова)
Смерть
Неизвестно