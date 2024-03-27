Айсин Аксян
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Арекулов Айся
Мать: Жамиля
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1879
Сын: Аксянов Мухамедей
Мать ребёнка: Айнижамаль
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ахсянов Ахмет
Мать ребёнка: Айнижамаль
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Смерть
Неизвестно
Российская Империя