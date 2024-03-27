Айсин Аксян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айсин Аксян

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Арекулов Айся

Мать: Жамиля

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1879

Сын: Аксянов Мухамедей

Мать ребёнка: Айнижамаль

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ахсянов Ахмет

Мать ребёнка: Айнижамаль

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Смерть
Неизвестно
Российская Империя
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