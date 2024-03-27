Ахсянов Ахмет
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рождения1882
Дата смертиПосле 1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Айсин Аксян
Мать: Айнижамаль
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1912
Сын: Аксянов Идрис
Мать ребёнка: Аминя
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1929
Сын: Ахсянов Константин (Хусяин) Ахметович
Мать ребёнка: Катия
с.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1932
Сын: Ахсянов Али
Мать ребёнка: Катия
д.Медяна Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1935
Сын: Ахсянов Хасян
Мать ребёнка: Катия
д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Катия
д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аминя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аминя
Смерть
После 1938
д.Медяна Горьковской обл.