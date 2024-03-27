Ахсянов Ахмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахсянов Ахмет

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1882

Дата смерти

После 1938

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1849 г.р.

Жена

1882 г.р.

Дети

1912 г.р.
1929 г.р.
1932 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Айсин Аксян

Мать: Айнижамаль

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1912

Сын: Аксянов Идрис

Мать ребёнка: Аминя

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1929

Сын: Ахсянов Константин (Хусяин) Ахметович

Мать ребёнка: Катия

с.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1932

Сын: Ахсянов Али

Мать ребёнка: Катия

д.Медяна Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1935

Сын: Ахсянов Хасян

Мать ребёнка: Катия

д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катия

д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аминя

Смерть
После 1938
д.Медяна Горьковской обл.
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