Айнижамаль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айнижамаль

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1879

Сын: Аксянов Мухамедей

Отец ребёнка: Айсин Аксян

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ахсянов Ахмет

Отец ребёнка: Айсин Аксян

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Смерть
Неизвестно
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