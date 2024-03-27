Айнижамаль
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Сын: Аксянов Мухамедей
Отец ребёнка: Айсин Аксян
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ахсянов Ахмет
Отец ребёнка: Айсин Аксян
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Смерть
Неизвестно