Щаева (Носкова) Устинья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щаева (Носкова) Устинья Иосифовна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.10.1883

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1883

Отец: Носков Иосиф Спиридонович

Мать: Носкова Прасковья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.10.1883
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
29.01.1905

Муж: Щаев-Климушкин Николай Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1905

Дочь: (Щаева) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Щаев-Климушкин Николай Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1908

Сын: Щаев Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Щаев-Климушкин Николай Иванович

Рождение ребёнка
27.01.1908

Сын: Щаев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Щаев-Климушкин Николай Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1910

Сын: Щаев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Щаев-Климушкин Николай Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1969
Похороны
Около 1969
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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