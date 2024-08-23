Щаева (Носкова) Устинья Иосифовна
Место рождения
Дата рождения08.10.1883
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1883
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
13.10.1883
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
29.01.1905
Рождение ребёнка
30.11.1905
Дочь: (Щаева) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Щаев-Климушкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1908
Отец ребёнка: Щаев-Климушкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1908
Сын: Щаев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Щаев-Климушкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1910
Отец ребёнка: Щаев-Климушкин Николай Иванович
Смерть
1969
Похороны
Около 1969