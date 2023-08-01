Архипова (Щербакова) Феодосия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
01.07.1870
венчаны 01.07.1870, Фаддей Александров, Архипов, 47, ВБ и Остреченского прихода д.Князевой дочь девица умершего Ивана Щербакова, 24, ПБ, поручители Михаил Егоров Кондрашков и отставной рядовой Иван Ал... Показать все
Смерть
Неизвестно