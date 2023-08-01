Архипова (Щербакова) Феодосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Щербакова) Феодосия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1870

Муж: Архипов Фаддей Александрович

венчаны 01.07.1870, Фаддей Александров, Архипов, 47, ВБ и Остреченского прихода д.Князевой дочь девица умершего Ивана Щербакова, 24, ПБ, поручители Михаил Егоров Кондрашков и отставной рядовой Иван Ал... Показать все
Смерть
Неизвестно
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