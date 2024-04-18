Селиванов Иван Григорьевич
Место рождениядеревня Маломедвежевская муниципальное образование Ростовско-Минское, Устьянский район, Архангельская область, Россия
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
деревня Маломедвежевская муниципальное образование Ростовско-Минское, Устьянский район, Архангельская область, Россия
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
1899
Сын: Селиванов Евгений Иванович
Мать ребёнка: Селиванова Харитина Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Селиванов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Селиванова Харитина Васильевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Селиванов Василий Иванович
Мать ребёнка: Селиванова Харитина Васильевна
Бракосочетание
28.04.1914
Жена: Селиванова Анна Павловна
Смерть
Неизвестно