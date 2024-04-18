Селиванов Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливанов Иван Григорьевич

Селиванов Иван Григорьевич

Место рождения

деревня Маломедвежевская муниципальное образование Ростовско-Минское, Устьянский район, Архангельская область, Россия

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Селиванов Григорий Константинович

Мать: Селиванова Мария Ивановна

деревня Маломедвежевская муниципальное образование Ростовско-Минское, Устьянский район, Архангельская область, Россия
Бракосочетание
1898

Жена: Селиванова Харитина Васильевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Селиванов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Селиванова Харитина Васильевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Селиванов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Селиванова Харитина Васильевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Селиванов Василий Иванович

Мать ребёнка: Селиванова Харитина Васильевна

Бракосочетание
28.04.1914

Жена: Селиванова Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close