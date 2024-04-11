Селиванова (Иевлева) Харитина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова (Иевлева) Харитина Васильевна

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

02.04.1914

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Иевлев Василий

Мать: не указана

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1898

Муж: Селиванов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Селиванов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Селиванов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Селиванов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Селиванов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Селиванов Василий Иванович

Отец ребёнка: Селиванов Иван Григорьевич

Смерть
02.04.1914
Маломедвежевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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