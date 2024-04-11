Селиванова (Иевлева) Харитина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти02.04.1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Иевлев Василий
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
1899
Сын: Селиванов Евгений Иванович
Отец ребёнка: Селиванов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Селиванов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Селиванов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Селиванов Василий Иванович
Отец ребёнка: Селиванов Иван Григорьевич
Смерть
02.04.1914
Маломедвежевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область