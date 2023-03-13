Сентюринъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
11.11.1905
Жена: Сентюрина Ксения
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1906
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Сентюрина Ксения
Рождение ребёнка
13.03.1908
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Сентюрина Ксения
Рождение ребёнка
27.09.1910
Сын: Сентюринъ Григорий
Мать ребёнка: Сентюрина Ксения
Рождение ребёнка
17.12.1912
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Сентюрина Ксения
Рождение ребёнка
28.01.1915
Сын: Сентюринъ Василий
Мать ребёнка: Сентюрина Ксения
Рождение ребёнка
18.09.1916
Сын: Сентюринъ Андрей
Мать ребёнка: Сентюрина Ксения