Сентюринъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентюринъ Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Сентюринъ Кузьма Стефановъ

Мать: Сентюрина Татьяна Степанова

Бракосочетание
11.11.1905

Жена: Сентюрина Ксения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1906

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Сентюрина Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1908

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Сентюрина Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1910

Сын: Сентюринъ Григорий

Мать ребёнка: Сентюрина Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1912

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Сентюрина Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1915

Сын: Сентюринъ Василий

Мать ребёнка: Сентюрина Ксения

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1916

Сын: Сентюринъ Андрей

Мать ребёнка: Сентюрина Ксения

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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