Бардина (Михайлова) Ольга Владимировна 1894 или 1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБардина (Михайлова) Ольга Владимировна

Бардина (Михайлова) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894 или 1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 или 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Новоселки
Бракосочетание
31.01.1914 ст.

Муж: Бардин Виктор Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Космо-Демьяновская церковь с.Старая Елань,1914г. Деревни Гулькиной крестьянин Виктор Дорофееви Бардин,православного исповедания,первым браком (23 года). Деревни Новоселовки крестьянская дочь девица Ол... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1914 ст.

Сын: Бардин Николай Викторович

Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК СТАРАЯ ЕЛАНЬ, КОСМО-ДЕМЬЯНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1914 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 176, Д. 1722) 0024 Деревни Гулькиной крестьянин Викто... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1917 ст.

Сын: Бардин Михаил Викторович

Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК СТАРАЯ ЕЛАНЬ, КОСМО-ДЕМЬЯНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1917-1922 ГГ. (В БЕСПОРЯДКЕ) РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. Р-1172, О. 4. Д. 233) 0127 близнец. Де... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1917 ст.

Сын: Бардин Павел Викторович

Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК СТАРАЯ ЕЛАНЬ, КОСМО-ДЕМЬЯНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1917-1922 ГГ. (В БЕСПОРЯДКЕ) РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. Р-1172, О. 4. Д. 233) 0127 близнец. Де... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1918 ст.

Сын: Бардин Федор1 (Феодор 1) Викторович

Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Космо-Демьяновская церковь с.Старая Елань,ориент.1918г. Деревни Гулькиной крестьянин Виктор Дорофеевич Бардин и законная жена его Ольга Владимировна,оба православные

Мы используем куки для улучшения работы сайта.