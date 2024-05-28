Бардина (Михайлова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894 или 1895 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1894 или 1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Новоселки
Бракосочетание
31.01.1914 ст.
Космо-Демьяновская церковь с.Старая Елань,1914г. Деревни Гулькиной крестьянин Виктор Дорофееви Бардин,православного исповедания,первым браком (23 года). Деревни Новоселовки крестьянская дочь девица Ол... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1914 ст.
Сын: Бардин Николай Викторович
Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК СТАРАЯ ЕЛАНЬ, КОСМО-ДЕМЬЯНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1914 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 176, Д. 1722) 0024 Деревни Гулькиной крестьянин Викто... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1917 ст.
Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК СТАРАЯ ЕЛАНЬ, КОСМО-ДЕМЬЯНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1917-1922 ГГ. (В БЕСПОРЯДКЕ) РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. Р-1172, О. 4. Д. 233) 0127 близнец. Де... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1917 ст.
Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК СТАРАЯ ЕЛАНЬ, КОСМО-ДЕМЬЯНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1917-1922 ГГ. (В БЕСПОРЯДКЕ) РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. Р-1172, О. 4. Д. 233) 0127 близнец. Де... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1918 ст.
Сын: Бардин Федор1 (Феодор 1) Викторович
Отец ребёнка: Бардин Виктор Дорофеевич
Космо-Демьяновская церковь с.Старая Елань,ориент.1918г. Деревни Гулькиной крестьянин Виктор Дорофеевич Бардин и законная жена его Ольга Владимировна,оба православные