Бардин Николай Викторович 04.12.1914 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бардин Николай Викторович

Место рождения

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.12.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1914 ст.

Отец: Бардин Виктор Дорофеевич

Мать: Бардина (Михайлова) Ольга Владимировна

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК СТАРАЯ ЕЛАНЬ, КОСМО-ДЕМЬЯНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1914 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 176, Д. 1722) 0024 Деревни Гулькиной крестьянин Викто... Показать все
Упоминание
Неизвестно
БАРДИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1917 Место рождения: Татарская АССР, д. Гулькино Наименование военкомата: Акташский РВК, Татарская АССР, Акташский р-н Дата и место... Показать все
Восприемник
05.12.1914 ст.
Деревни Новосёловки крестьянин Лавр Владимирович и крестьянская дочь Иулиания Дорофеевна Бардина
Смерть
Неизвестно
погиб в ВОВ

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