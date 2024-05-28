Бардин Николай Викторович
Место рождения
Дата рождения04.12.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1914 ст.
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК СТАРАЯ ЕЛАНЬ, КОСМО-ДЕМЬЯНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1914 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 176, Д. 1722) 0024 Деревни Гулькиной крестьянин Викто... Показать все
Упоминание
Неизвестно
БАРДИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1917 Место рождения: Татарская АССР, д. Гулькино Наименование военкомата: Акташский РВК, Татарская АССР, Акташский р-н Дата и место... Показать все
Восприемник
05.12.1914 ст.
Деревни Новосёловки крестьянин Лавр Владимирович и крестьянская дочь Иулиания Дорофеевна Бардина
Смерть
Неизвестно
погиб в ВОВ