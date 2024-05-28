Бардин Федор1 (Феодор 1) Викторович 08.08.1918 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бардин Федор1 (Феодор 1) Викторович

Место рождения

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.08.1918 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1918 ст.

Отец: Бардин Виктор Дорофеевич

Мать: Бардина (Михайлова) Ольга Владимировна

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Космо-Демьяновская церковь с.Старая Елань,ориент.1918г. Деревни Гулькиной крестьянин Виктор Дорофеевич Бардин и законная жена его Ольга Владимировна,оба православные
Восприемник
12.08.1918 ст.
Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Гулькиной крестьянин Захария Дорофеевич Бардин и крестьянская девица Матрона Дорофеевна Бардина
Смерть
Неизвестно

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