Бардин Федор1 (Феодор 1) Викторович
Место рождения
Дата рождения08.08.1918 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Рождение
08.08.1918 ст.
Космо-Демьяновская церковь с.Старая Елань,ориент.1918г. Деревни Гулькиной крестьянин Виктор Дорофеевич Бардин и законная жена его Ольга Владимировна,оба православные
Восприемник
12.08.1918 ст.
Деревни Гулькиной крестьянин Захария Дорофеевич Бардин и крестьянская девица Матрона Дорофеевна Бардина
Смерть
Неизвестно