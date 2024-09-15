Бурунин Федот Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурунин Федот Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Бурунин Максим Фомин

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.03.?

Сын: Бурунин Алексей Федотович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.12.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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