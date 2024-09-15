Бурунин Федот Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Бурунин Максим Фомин
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.?
Сын: Бурунин Алексей Федотович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно