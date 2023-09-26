Каймакова (Григорьева) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каймакова (Григорьева) Пелагея Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1910

Дата смерти

08.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1910

Отец: Григорьев Петр Артемьевич

Мать: Григорьева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
07.01.1938

Дочь: Буцкова Любовь Иванова

Отец ребёнка: Каймаков Иван Алексеевич

Троицкое, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каймаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Каймаков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каймакова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Каймаков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каймаков Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Каймаков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каймакова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Каймаков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каймакова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Каймаков Иван Алексеевич

Смерть
08.02.1985
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