Каймакова (Григорьева) Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1910
Дата смерти08.02.1985
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1910
Рождение ребёнка
07.01.1938
Дочь: Буцкова Любовь Иванова
Отец ребёнка: Каймаков Иван Алексеевич
Троицкое, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каймаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Каймаков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каймакова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Каймаков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каймаков Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Каймаков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каймакова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Каймаков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каймакова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Каймаков Иван Алексеевич
Смерть
08.02.1985